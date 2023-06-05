السجن 15 سنة لـ"الكيكي"رئيس مجلس محافظة نينوى السابق

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، صدور قرار حكم غيابي بالسجن على رئيس مجلس محافظة نينوى سابقا؛ لإقدامه على اقتراف "جريمة الاختلاس".

وقالت الدائرة القانونية بالهيئة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكما غيابيا على المدان الهارب رئيس مجلس محافظة نينوى سابقا بالسجن لمدة خمس عشرة سنة؛ استنادا إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات.

وأوضحت الدائرة أن المدان قام، بالاشتراك مع متهم مفرقة قضيته، بالاستيلاء على رواتب أحد الموظفين من الأول من تموز 2015 ولغاية الأول من نيسان 2017، مشيرة إلى أن الموظف تم كان يتمتع خلالها بإجازة لأربع سنوات.

ونوهت بأن المحكمة، بعد اطلاعها على الإثباتات والأدلة المتحصلة في هذه القضية، وجدتها كافية ومقنعة لإدانة المتهم، فأصدرت قرار حكم غيابي بحقه؛ استنادا إلى مقتضيات المادة الحكمية.

من جانبه كشف مصدر في هيئة النزاهة لوكالة شفق نيوز، عن اسم المسؤول المدان، وقال إنه بشار حميد محمود الكيكي رئيس مجلس محافظة نينوى السابق.