السجن ست سنوات لمسؤول محلي عراقي

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكم غيابي بحق مدير بلديَّة الحلة سابقاً؛ جراء ارتكابه مخالفات تسببت بهدر في المال العام.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدير بلديَّة الحلة سابقاً؛ جراء المخالفات المرتكبة في أحد العقود والتي تسببت بهدر وإضرار المال العام.

وتابعت موضحة أن المخالفات في العقد المبرم بين محافظة بابل والشركة العامة لتجارة السيارات والمعدات تمثلت بتجهيز بلديَّة الكفل بعجلتين (قلاب سعة 16 م 3 شاصي رينو كيراكس 4*6) بقيمة (250،000،000) مليون دينار، لافتة إلى أن سعر السيارة من الشركة ذاتها يبلغ (180،000،000) مليون دينار .

وأضافت إن المحكمة، و بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضيَّة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدان، فقررت الحكم عليه غيابياً بالسجن لمدة ست سنوات؛ استناداً إلى مقتضيات المادة (340) من قانون العقوبات، فضلاً عن إعطاءالحق للجهة المتضررة بالمطالبة بالتعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّـة.