السبت المقبل.. البرلمان يعقد جلسة "تداولية" بشأن القصف الأمريكي على بغداد

شفق نيوز/ حددت رئاسة مجلس النواب، يوم الخميس، موعداً لعقد جلسة بشأن الضربات الأمريكية لمقرات وشخصيات عراقية وكان آخرها ليلة أمس الأربعاء.

وبحسب جدول أعمال البرلمان الذي ورد لوكالة شفق نيوز، فإن السبت مطلع الأسبوع المقبل سيتم عقد "جلسة تداولية مخصصة لاعتداءات على السيادة العراقية في الساعة الخامسة عصراً".

ومساء يوم أمس الأربعاء، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن قصفاً بطائرة مسيرة استهدف عجلة في منطقة المشتل شرقي بغداد، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة رابع بجروح.

وبين المصدر، أن الأشخاص الثلاثة الذين قتلوا هم من كتائب حزب الله، كاشفا أن أحد ضحايا القصف هو "أبو باقر" مسؤول وحدة منظومة الصواريخ بالكتائب والشخصين الآخرين مرافقين له.

بدورها أكدت كتائب حزب الله في بيان اليوم الخميس، مقتل وسام محمد صابر (أبو باقر الساعدي) إثر قصف للقوات الامريكية في بغداد.

وتبنت القيادة المركزية الأمريكية، أمس الأربعاء، الهجوم الذي استهدف القيادي في كتائب حزب الله (أبو باقر الساعدي)، مشيرة إلى أنه مسؤول عن الهجمات التي تستهدف قواتها في المنطقة.

وقالت القيادة في بيان، إنه "في الساعة 9:30 مساءً في 7 شباط/ فبراير الجاري، شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) ضربة من جانب واحد في العراق ردًا على الهجمات على أفراد الخدمة الأمريكية، مما أسفر عن مقتل قائد كتائب حزب الله المسؤول عن التخطيط المباشر والمشاركة في الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة. ولا توجد مؤشرات على وقوع أضرار جانبية أو خسائر في صفوف المدنيين في هذا الوقت".

وكانت القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي قد أفادت، في يوم السبت الماضي الثالث من شهر شباط/ فبراير الجاري، أن قواتها شنت غارات جوية في العراق وسوريا استهدفت بها مواقع لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني وجماعات الميليشيات التابعة له.

بدوره قال رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي في بيان، إنه "بعد أن تأكد وبشكل قاطع قيام الولايات المتحدة باستهداف عجلة تابعة إلى الحشد الشعبي من خلال طائرة مسيرة أمريكية أدى إلى استشهاد قادتها، فإن هذا العدوان الجديد يُعتبر تقويضاً لكل التفاهمات التي كانت موجودة في الاجتماعات".

وأضاف "نحن نُحمِّل الجانب الامريكي وقوات التحالف تداعيات هذه الاعمال الخطيرة التي تهدد امن وسلامة البلاد، وهي نسف واضح لكل المحادثات التي تحدث بين الجانبين".

وشدد اللواء الخفاجي على أن "هذا الاستهداف هو عدوان واضح، وخرق للسيادة العراقية وجر المنطقة الى تداعيات خطيرة".