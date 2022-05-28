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السامرائي بعد لقائه المالكي: باب الحوار مفتوح مع الجميع

Category: سیاسة

Date: 2022-05-28T11:23:18+0000
السامرائي بعد لقائه المالكي: باب الحوار مفتوح مع الجميع

شفق نيوز/ أفاد رئيس تحالف "عزم" مثنى السامرائي بعد لقاء جمعه برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم السبت، بأن باب الحوار بات مفتوحاً مع جميع الاطراف السياسية لحل الانسداد القائم.  

وقال مكتب السامرائي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الاخير التقى بالمالكي، اليوم، وبحثا التطورات الاخيرة للمشهد السياسي وسبل ايجاد الحول التي تسهم في انهاء كل الخلافات السياسية.

وشدد السامرائي، وفق البيان، على اهمية الانفتاح مع كل الأطراف والعمل المشترك من اجل انهاء حالة الانسداد السياسي، مشيرا إلى  ان باب الحوار مفتوحا مع الاطراف كافة.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت النائبة عن الإطار التنسيقي ابتسام الهلالي، عن تحرك لتقريب وجهات النظر بين القوى الشيعية بعد التقارب الكوردي على منصب رئيس الجمهورية، ونفت وجود اتفاق مع المستقلين على مرشح رئاسة مجلس الوزراء القادم.

 

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