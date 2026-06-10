الزيدي يؤكد مضي حكومته في حصر السلاح بيد الدولة

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم الأربعاء، مضي الحكومة العراقية بحصر السلاح بيد الدولة.

وقال الزيدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بذكرى دخول عناصر داعش إلى الموصل، إن "الحكومة ماضية بثبات، في ترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز سيادة العراق وحماية قراره الوطني المستقل، وحصر السلاح بيد الدولة، ومواصلة مسيرة البناء والإعمار والإصلاح والتنمية الشاملة، بما يحقق تطلعات أبناء شعبنا في دولة قوية مقتدرة، توفر الحياة الكريمة والفرص الواعدة لمواطنيها".

وأعرب رئيس الوزراء، عن "تقديره للمواقف الوطنية للقوى السياسية الداعمة لمسار الاستقرار والإصلاح والتنمية، بما يعزز وحدة الصف وقوة القرار الوطني، ويسهم في ترسيخ أسس الدولة وبناء مستقبل العراق".

وسبق أن فوّض الإطار التنسيقي رئيس الوزراء علي الزيدي باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ المصالح العليا للبلاد، مع تأييد مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك ارتباط هيئة الحشد الشعبي عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية.

وتعزز هذا المسار بعد إعلان الصدر فك ارتباط "سرايا السلام" عن التيار الوطني الشيعي وإلحاقها بالدولة، ودعوته الفصائل الأخرى إلى الابتعاد عن الأطر الحزبية والطائفية والانضواء تحت سلطة الحكومة.

وفي السياق ذاته، أعلنت "عصائب أهل الحق" تشكيل لجنة مركزية للشروع بإجراءات فك الارتباط وجرد الأفراد والأسلحة والآليات وتنظيم الارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة، فيما أعلنت "كتائب الإمام علي" إجراءات مماثلة تشمل الجرد والتسليم والنقل وإعادة دمج المنتسبين ضمن مؤسسات الدولة.