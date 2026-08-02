الزيدي يؤكد للحكيم المضي في مكافحة الفساد.. والأخير يجدد دعمه للحكومة

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم الأحد، لرئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، مضي الحكومة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي ومواصلة إجراءات مكافحة الفساد، فيما جدد الحكيم دعمه للحكومة في مسارها الإصلاحي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الزيدي استقبل الحكيم، وبحثا مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، إلى جانب عدد من الملفات الوطنية، وفي مقدمتها مكافحة الفساد.

وأكد الزيدي حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ برنامجها الحكومي، والاستمرار في إجراءات مكافحة الفساد وترسيخ سيادة القانون، بما يسهم في حماية المال العام ودعم مسارات الإصلاح الإداري والاقتصادي.

من جانبه، أشاد الحكيم بإجراءات الحكومة في مجال مكافحة الفساد، مؤكداً أهمية استمرارها وفق الأطر القانونية والمؤسسية بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، كما جدد دعمه للحكومة في مسارها الإصلاحي، مشدداً على ضرورة استكمال الكابينة الحكومية.

وبحث الجانبان أيضاً معالجة الأزمة المالية عبر تنويع مصادر الدخل وزيادة منافذ تصدير النفط، وفق بيان منفصل صدر عن مكتب الحكيم، الذي قال أنهماأكدا أهمية توجه الحكومة نحو إقامة شراكات إقليمية ودولية متوازنة، فيما أشادا بالجهود الحكومية والشعبية المبذولة لإنجاح مراسم أربعينية الإمام الحسين.