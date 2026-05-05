الزيدي يؤكد لبزشكيان قدرة العراق على لعب دور الوسيط بين إيران وأميركا

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف، علي فالح الزيدي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال اتصال مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قدرة بغداد على المساهمة في لعب دور الوساطة بين طهران وواشنطن.

وذكر المكتب الإعلامي للزيدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير تلقى اتصالاً هاتفياً من بزشكيان، هنأه فيه بمناسبة تكليفه رسمياً لتشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب البيان، فقد شهد الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، حيث اتفق الجانبان على تبادل الزيارات في المرحلة المقبلة.

وأشار الزيدي الى موقف العراق الداعم للمسار الدبلوماسي واعتماد الحوار لحل النزاعات واحتواء الأزمات، مؤكداً قدرة العراق على المساهمة في لعب دور الوساطة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية، وفقاً للبيان.