الزيدي من طهران: أمننا مشترك ولن نسمح بتهديد إيران من الأراضي العراقية

شفق نيوز- طهران

أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم الخميس، أن أمن العراق وإيران "مشترك ولن نسمح بوجود اي تهديد لإيران ينطلق من الاراضي العراقية"، في حين استذكر موقف إيران "المشرف في دعمها للعراق" خلال الحرب ضد تنظيم داعش.

وجاء ذلك، بحسب بيان لرئاسة الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز خلال ترؤس الزيدي، وفد العراق في المباحثات المشتركة مع الجانب الإيراني التي مثله فيها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها وضع آلية لعمل اللجنة الاقتصادية العراقية - الإيرانية المشتركة.

وأكد الزيدي، أن زيارته الى إيران تعبر عن عمق العلاقة وتجديد لها، وهي تمثل جسر مودة بين الشعبين، مشيراً إلى الشراكة التي تجمع البلدين في الدين والحضارة والجغرافية والثقافة.

وأوضح الزيدي أن الزيارة تأتي من أجل التباحث في القضايا التي تخص البلدين والمنطقة، داعياً الى وجود استثمارات مشتركة في مختلف المجالات.

من جانبه، عبر الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان، عن شكره للموقف الكريم للشعب العراقي في تشييع جثمان المرشد الراحل علي خامنئي، كما أشار إلى عمق المشتركات بين الشعبين.

وأكد برزشكيان أن الاستقرار الأمني مهم جداً وينعكس إيجاباً على الواقع التنموي الثنائي، كما أشار إلى وجود فرص استثمارية مهمة مشتركة بين البلدين.

ووصل رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية.

وجرت، مراسم الاستقبال الرسمي للزيدي في قصر سعد آباد بالعاصمة طهران، وكان في استقباله رئيس الجمهورية الإيرانية مسعود بزشكيان، حيث عزف خلال المراسم، النشيد الوطني لكلا البلدين، وتفتيش حرس الشرف.

وقبيل مغادرته بغداد، قال الزيدي في تدوينة على منصة "إكس"، إنه سيلتقي خلال زيارته كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون الثنائي، والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.