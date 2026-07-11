الزيدي يوجّه بمتابعة حادثة مقتل الصياد العراقي وسط مطالبات نيابية وحزبية بموقف حازم

شفق نيوز - بغداد

وجّه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم السبت، وزارة الخارجية ورئاسة أركان الجيش، والجهات الأمنية المعنية ميدانياً في محافظة البصرة، بمتابعة تفاصيل حادثة مقتل الصياد العراقي نجم عبد الله.

كما شدد الزيدي في بيان رسمي، على أهمية اتخاذ كل الإجراءات القانونية التي تمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وتحمي أرواح مواطنينا وممتلكاتهم.

من جانبه، قال المكتب السياسي لحزب الدعوة الإسلامية في بيان له، إن "قتل الشاب نجم عبد الله خالد بدم بارد من قبل البحرية الكويتية وهو يسعى إلى كسب رزقه من خلال الصيد، قد أثار موجة من الغضب الشعبي، الأمر الذي يستدعي إجراء تحقيق عاجل في الحادث، ووضع الرأي العام أمام حقيقة ما جرى وأسبابه".

وأضاف البيان أن "تكرار هذه الحوادث، وما يرافقها من اعتقالات للصيادين العراقيين، يتطلب اتخاذ إجراءات لحمايتهم من قبل القوة البحرية العراقية، ووضع آلية مشتركة للمراقبة والعمل والتنسيق والتعاون بين العراق والكويت في المياه الإقليمية أو المشتركة في الخليج".

وشدد الحزب على حرصه "على العلاقات المتوازنة مع دول الجوار كافة، واحترام الحدود والسيادة على نحو متبادل"، إلا أنه في الوقت ذاته أعرب عن رفضه "الاعتداء على أبناء الشعب العراقي، مهما كانت الحجج والذرائع، التي يجب ألا تصل إلى حد القتل"، داعياً إلى اعتماد الطرق الرسمية للوصول إلى الحقيقة في أسرع وقت ممكن والمطالبة بموقف رسمي يصون الحق المشروع.

يأتي هذا تزامناً مع اتهام رئيس كتلة "الأساس" النيابية، النائب علاء الحيدري، أمس الجمعة، السلطات الكويتية بقتل صياد عراقي واحتجاز آخرين داخل المياه الإقليمية العراقية، داعياً الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ موقف حازم إزاء الحادثة.

وفي السياق الميداني، أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، للوكالة، بوصول الصيادين العراقيين الذين كانوا محتجزين في الكويت عبر منفذ سفوان الحدودي، مبيناً أن جثة الصياد الضحية (نجم عبد الله خالد) قد وصلت رفقة الصياد المصاب بطلق ناري في الرأس (ثائر محمد سلمان)، بالإضافة إلى بقية الصيادين المفرج عنهم وهم كل من: (حسن خالد حسن، وجعفر حسن عبد الزهرة، وماجد محمد خالد).

ولفت المصدر إلى أن الصيادين كانوا قد تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل خفر السواحل الكويتي أثناء تواجدهم على متن الزورق العراقي الذي يحمل الرقم (IFB166).

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع زيارة رسمية أجراها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى الكويت، يوم الأربعاء الماضي، التقى خلالها رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، فهد يوسف سعود الصباح.

وشدد حسين خلال اللقاء على أهمية وضع آليات وإجراءات وقائية مشتركة في مناطق التماس والمياه المتداخلة بين البلدين، للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة التي أسفرت مؤخراً عن هذا الحادث المأساوي، وبما يعكس حرص الجانبين على صون العلاقات الأخوية وحماية الأرواح.