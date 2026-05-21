الزيدي يكشف عن ذمته المالية ويسلمها إلى هيئة النزاهة

أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، أعضاء الفريق الوزاري بضرورة الإسراع في الكشف عن ذممهم المالية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ تسنم المسؤولية.

جاء ذلك خلال تقديمه كشفاً عن ذمته المالية وسلمها رئيس هيئة النزاهة، وفقا لبيان صادر عن مكتبه الاعلامي الذي أكد أن هذا الإجراء يأتي في إطار تكريس مبدأ الشفافية.

وأضاف البيان أن الزيدي "أول الممتثلين للالتزامات التي حددها قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011 المعدل)، ضمن كابينته الوزارية، وتعهد بإزالة جميع التعارضات التي حددها القانون ضمن السقوف الزمنية والمدد القانونية النافذة التي تنظم تضارب المصالح وإشغال المنصب العام.