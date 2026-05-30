الزيدي يوجه بتشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة

شفق نيوز- بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم السبت، بتشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز، أن الزيدي ترأس اجتماعاً خاصاً بشأن إجراءات تدقيق العقود الحكومية، بحضور رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ورئيس هيئة النزاهة الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، وقاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة.

وأضاف أن الزيدي وجه بتشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام برئاسته وعضوية كل من رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة، للقيام بالمتابعة الرقابية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بشأن المواضيع الجوهرية وذات الأثر المهم، لغرض إيقاف الهدر بالمال العام واسترداد أموال الدولة، على أن يتم ارسال نتاج عمل المجلس إلى القضاء.

ووجه الزيدي، أيضاً بحسب البيان، بضرورة التحقق من الجدوى الاقتصادية للمشاريع وان تكون هناك لجان فرعية تخصصية لتدقيق التعاقدات الحكومية من أجل ضمان مطابقتها للقوانين والتعليمات النافذة.

وأشار البيان، إلى أن الاجتماع شهد مناقشة تشكيل لجنة مركزية بين ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ووزارة المالية، لتتولى مهمة وضع آلية للتدقيق والتحقيق بالعقود الحكومية قبل إبرامها، للتأكد من مطابقتها للتخصيصات المعتمدة.

وكان الزيدي قد وجه، يوم الخميس الماضي، الجهات الرقابية والسلطات المختصة بإنفاذ القانون، بمباشرة إجراءات تحقيق موسعة بشأن عدد من العقود المهمة التي أبرمتها الوزارات والمؤسسات الحكومية، للتأكد من مدى مطابقتها للقوانين والتعليمات وحماية المال العام.

وذكر بيان رسمي، ورد لوكالة شفق نيوز، أن التوجيهات شملت التدقيق في تلك العقود وبيان أوجه التقصير فيها وتشخيص المقصرين المتسببين بما وصف بـ"الإجحاف والإساءة للمال العام"، إضافة إلى الكشف عن الجهات المنتفعة منها على حساب المصلحة العامة.