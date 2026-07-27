الزيدي يوجه بالتحقيق باستهداف السعودية بمسيرات من العراق

شفق نيوز- بغداد

وجّه القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، يوم الاثنين، الجهات الأمنية المختصة بفتح تحقيق بشأن ما ورد في بيان وزارة الدفاع السعودية حول استهداف المملكة بطائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية، استناداً إلى معلومات قدمها الجانب السعودي.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الحكومة العراقية تؤكد التزامها الدستوري والثابت بمبادئ حسن الجوار، وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية ممراً أو منطلقاً لأي اعتداء يستهدف الدول الشقيقة أو الصديقة.

وأضاف أن الحكومة تعمل على التحقق من الأدلة والمعلومات المتعلقة بالحادث، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة يثبت تورطها في مثل هذه الأفعال، وفقاً لما ستسفر عنه نتائج التحقيقات.

وأكد البيان أن العلاقات بين العراق والمملكة العربية السعودية "أخوية راسخة وعميقة"، وتقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ومبادئ حسن الجوار، مشدداً على أن الحكومة "لن تسمح بأي محاولة للمساس بهذه العلاقة أو الإضرار بها".

وأشار إلى أن الحكومة ستواصل العمل "بكل حزم" لحماية أمن العراق وتعزيز سيادته، والمحافظة على أمن واستقرار محيطه العربي والإقليمي.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة التي قالت إنها انطلقت من الأراضي العراقية، وحاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض.