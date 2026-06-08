الزيدي يمارس ضغوطاً على الفصائل لمنع انخراطها في التصعيد بين إيران وإسرائيل

شفق نيوز- بغداد

أفادت مصادر مطلعة، يوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يقود، برفقة فريقه الخاص، حراكاً مكثفاً يهدف إلى منع الفصائل العراقية المسلحة من الانخراط في التصعيد العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل، حتى في حال عودة الولايات المتحدة الأميركية إلى المشاركة المباشرة في المواجهة إلى جانب إسرائيل.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، ان "الاتصالات والضغوط الحكومية بدأت منذ مساء أمس وما زالت مستمرة حتى الآن، وتشمل قيادات فصائل رئيسية وأخرى تعمل تحت مسميات حركية أو واجهات تنظيمية مختلفة مرتبطة بفصائل معروفة على الساحة العراقية".

وأضافت ان "رئيس الوزراء شدد خلال اتصالاته على ضرورة عدم القيام بأي تحرك عسكري أو أمني من شأنه إدخال العراق في دائرة الصراع الإقليمي، والحكومة تنظر بجدية بالغة إلى أي محاولة لزج البلاد في المواجهة الدائرة".

وبينت المصادر ان "الضغوط التي تمارسها الحكومة وصلت إلى حد التلويح باتخاذ إجراءات قانونية وأمنية صارمة بحق أي جهة مسلحة تقدم على تنفيذ عمليات أو تحركات يمكن أن تؤدي إلى توسيع نطاق الحرب أو استخدام الأراضي العراقية في الصراع".

وأكدت المصادر المطلعة أن "هذا الحراك يحظى بدعم واسع من غالبية القوى المنضوية ضمن الإطار التنسيقي، التي تؤيد سياسة النأي بالعراق عن تداعيات المواجهة الإقليمية ومنع تحول أراضيه إلى ساحة لتبادل الرسائل العسكرية".

وشهدت ليلة أمس الأحد، تصعيداً عسكرياً بين إيران وإسرائيل، إذ أعلنت الأخيرة رصد وإطلاق دفعات من الصواريخ الإيرانية باتجاه أراضيها، فيما أكد الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتين جويتين إسرائيليتين.

وفي المقابل، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارات على أهداف عسكرية ومنظومات دفاع جوي ومنشآت داخل إيران.