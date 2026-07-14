الزيدي يلتقي ترمب في البيت الأبيض (فيديو)

شفق نيوز- واشنطن

التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، يوم الثلاثاء، رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب في البيت الأبيض، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

ووصل الزيدي أمس الاثنين، إلى العاصمة الأميركية واشنطن على رئيس وفد رفيع المستوى ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين والمستثمرين وأصحاب الشركات، في زيارة رسمية تستمر لسبعة أيام.

ومساء يوم أمس الاثنين، كشف مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية عن تفاصيل الملفات والمطالب الأساسية التي يضعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على طاولة البحث مع رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، وذلك قبيل اللقاء المرتقب بينهما في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء عند الساعة الحادية عشرة صباحاً بتوقيت واشنطن.

وقال المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الجهود العراقية الرامية إلى تحقيق كامل إمكانات العراق كقوة للاستقرار والازدهار والأمن في الشرق الأوسط.