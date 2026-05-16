الزيدي يكلف حسين العوادي بإدارة وزارة الداخلية

كلف رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، يوم السبت، الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي بإدارة الوزارة مؤقتاً، لحين تسمية وزير جديد خلفاً لـ عبد الأمير الشمري.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن تكليف العوادي يأتي بهدف "تمشية أمور الوزارة" إلى حين حسم ملف وزير الداخلية الجديد ضمن التشكيلة الحكومية.

ويشغل العوادي منصب الوكيل الأقدم (الإداري والمالي) لوزارة الداخلية العراقية منذ تعيينه في أيلول 2020، إبان حكومة مصطفى الكاظمي، وأثار تنصيبه حينها حفيظة ائتلاف دولة القانون كون المنصب كان يُعد من حصتها الإدارية التقليدية.

ويملك العوادي خلفية نيابية، إذ شغل سابقاً عضوية مجلس النواب العراقي ورئاسة لجنة الطاقة والوقود خلال الدورة البرلمانية الثالثة (2014-2018).

ويأتي التكليف بالتزامن مع حراك سياسي داخل قوى الإطار التنسيقي بشأن استكمال الكابينة الوزارية، إذ كشف مصدر سياسي رفيع، لوكالة شفق نيوز، اليوم السبت، عن شروع ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بدراسة أسماء عدد من القيادات الأمنية والعسكرية لاختيار مرشح ثانٍ لتولي وزارة الداخلية إلى جانب قاسم عطا.

وبحسب المصدر، فإن القوى السياسية المنضوية في الإطار التنسيقي تسعى إلى إعادة رسم خارطة توزيع الوزارات، وسط تحركات لإعلان تحالف جديد تحت اسم "تحالف الأقوياء" بقيادة المالكي، عقب خلافات رافقت التصويت على التشكيلة الحكومية وتوزيع المناصب.