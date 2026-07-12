الزيدي يكشف أجندة لقائه المرتقب مع ترمب في واشنطن

شفق نيوز- بغداد

كشف رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، يوم الأحد، أن مباحثاته المرتقبة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ستركز على تعزيز الشراكة بين بغداد وواشنطن، وجذب الاستثمارات الأميركية إلى العراق، إلى جانب تطوير التعاون الأمني والاقتصادي وتوسيع اتفاقية الإطار الاستراتيجي.

وقال الزيدي، في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست، حمل عنوان (لماذا سأزور واشنطن)، إنه سيتوجه إلى واشنطن خلال الأسبوع الجاري، حيث سيعرض على ترمب "سبلاً عملية" للارتقاء بالعلاقات الثنائية من إدارة الأزمات إلى خلق الفرص، لاسيما في المجالات الاقتصادية.

وأوضح أن المباحثات ستتناول تشجيع الشركات الأميركية على الاستثمار في البنية التحتية العراقية، وقطاعات الطاقة والتصنيع والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، مؤكداً أن حكومته ماضية في تنفيذ إصلاحات تهدف إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز الثقة بالاقتصاد العراقي.

وأضاف أن اللقاء سيبحث أيضاً سبل تعزيز اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وتوسيع التعاون في مجالات التعليم والتدريب ونقل التكنولوجيا، إلى جانب مواصلة تطوير القدرات الأمنية العراقية.

وأكد الزيدي أن انتهاء مهمة قوات التحالف في العراق في 30 سبتمبر/أيلول سيمثل بداية مرحلة جديدة من الشراكة مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن العراق يسعى إلى ترسيخ الاستقرار الإقليمي والانفتاح على النظام الاقتصادي والمالي العالمي.

ومن المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، غداً الاثنين إلى العاصمة الأميركية واشنطن، على رأس وفد رفيع، في زيارة أكدت بغداد أنها تكتسب أهمية كبيرة ولاسيما أنها تأتي في ظروف إقليمية دقيقة.