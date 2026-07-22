الزيدي يكشف توجهاً لتأسيس صندوق عراقي- ألماني لتمويل مشاريع تطوير الصناعة

شفق نيوز- بغداد

كشف رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم الأربعاء، عن وجود توجه لتأسيس صندوق عراقي- ألماني مشترك لتمويل مشاريع تطوير الصناعة العراقية من قبل الجانب الألماني.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن الزيدي أجرى مباحثات هاتفية مع المستشار الألماني فريدريش مرتس، تناولت العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات والقطاعات، ولاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب التعاون في ملف الهجرة.

وأشار الزيدي بحسب البيان إلى "رغبة العراق بتوسيع ميزان المدفوعات الاقتصادي ودخول الشركات الألمانية للاستثمار".

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في مكافحة الفساد بكل أشكاله، وجعل العراق بيئة استثمارية مفتوحة وواعدة لتنويع مصادر الاقتصاد، لافتاً إلى أن ألمانيا شريك اقتصادي مهم وهي مستمرة بدعم العراق.

من جانبه، أعرب المستشار الألماني عن رغبة بلاده بتعزيز التعاون مع العراق في مختلف المجالات، ووجّه دعوة رسمية لرئيس مجلس الوزراء لزيارة ألمانيا.

وأكد دعم بلاده لجهود الحكومة العراقية في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية، كما أبدى استعداد الشركات الألمانية للاستثمار في العراق.