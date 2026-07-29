الزيدي يعلّق زيارته إلى الرياض بعد القصف الأميركي - السعودي على مواقع الحشد

شفق نيوز - بغداد

قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي الزيدي، اليوم الأربعاء، تعليق زيارته الرسمية التي كانت مرتقبة إلى العاصمة الرياض، وذلك في أعقاب الضربات الجوية المشتركة التي نفذتها القوات الأميركية والسعودية واستهدفت مواقع تابعة للحشد الشعبي داخل الأراضي العراقية.

وقال مصدر حكومي مطلع لوكالة شفق نيوز، إن القرار جاء كردِّ فعل مباشر على التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها البلاد فجر اليوم، متضمناً وقف الترتيبات كافة الخاصة بالوفد الحكومي والمباحثات التي كان من المقرر عقدها يوم غد الخميس مع الجانب السعودي.

ويأتي هذا الموقف تزامناً مع أعلنت عنه وزارة الدفاع السعودية، مساء أمس الثلاثاء، بشأن تدمير طائرات مسيّرة استهدفت منشآت نفطية في المملكة، مشيرة إلى أن تلك المسيرات انطلقت من داخل الأراضي العراقية.

وفي التطورات الميدانية، شنت مقاتلات حربية أميركية - سعودية مشتركة، فجر اليوم الأربعاء، ضربات جوية استهدفت مواقع تابعة للحشد الشعبي داخل الأراضي العراقية.

وأسفرت الضربات عن سقوط 20 قتيلاً و32 جريحاً في حصيلة "غير نهائية" قابلة للزيادة، بحسب بيان رسمي صادر عن هيئة الحشد الشعبي.