الزيدي يعلن الحداد في العراق لمدة ثلاثة أيام

شفق نيوز- بغداد

أعلن رئيس الحكومة علي الزيدي، يوم الخميس، الحداد لمدة ثلاثة أيام في العراق، بعد رحيل المرجع الديني محمد اسحاق الفياض.

وقال الزيدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: نتقدم بالعزاء إلى مقام المرجعية الدينية العليا، وأبناء شعبنا العراقي الكريم، ومقام وعموم المسلمين في أنحاء العالم، برحيل المرجع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض (قدس سرّه الشريف),

وأضاف "بهذا الفقد الأليم، فقدت ساحة البحث والاجتهاد والعلوم الإسلامية عَلماً من أعلام الفقه، ومرجعاً ترك بصمة واضحة على مستوى الفكر والتدريس، وإسهاماً بارزاً في إعلاء شأن المكانة الكبيرة للحوزة العلمية الشريفة في النجف الأشرف على النهج المحمدي الأعظم، ومدرسة آل بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم)، مثلما لا ننسى خطواته في التقريب بين أطياف المسلمين كافة، ونُصرة القضايا العادلة للعالم العربي والإسلامي".

وختم بيانه بـ"بهذه المناسبة الأليمة نعلن الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام".

وتوفي المرجع الديني، آية الله محمد إسحاق الفياض، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 96 عاماً، في أحد مستشفيات العاصمة بغداد إثر وعكة صحية ألمّت به مؤخراً.

وكان الراحل قد أُدخل المستشفى قبل أيام لتلقي الرعاية الطبية المركزة قبل أن يُعلن عن وفاته صباح اليوم.

ويُعدّ الفياض أحد المراجع الأربعة الكبار في الحوزة العلمية بالنجف، الذين يؤول إليهم التقليد لدى الشيعة الإمامية في العراق والعالم، ومن أبرز تلامذة الراحل آية الله أبو القاسم الخوئي الملقب في وقته بـ"مرجع الطائفة".