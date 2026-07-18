الزيدي يعلن اختتام زيارته لواشنطن: سنجسد الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية

شفق نيوز- بغداد

أعلن رئيس الحكومة علي الزيدي، يوم السبت، اختتام زيارته إلى واشنطن، فيما شدد على المضي بتجسيد الشراكات معها.

وقال الزيدي في تدوينة على منصة إكس: ونحن نختتم زيارتنا إلى واشنطن، عائدين إلى بغداد الحبيبة، فإننا نعرب عن شكرنا العميق لإدارة الرئيس ترمب وللشعب الأميركي الصديق، على حفاوة الاستقبال والتقدير".

وأضاف "نجدد عزم حكومتنا على المضيّ بتجسيد الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتعزيز الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة للمستقبل، استنادًا إلى ما عقدنا من اتفاقات ومذكرات تفاهم وتعاون ستفضي لبناء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية القائمة على المصالح المشتركة في مختلف المجالات، والتنسيق المشترك لتثبيت الاستقرار ومسار الازدهار في العراق وعموم المنطقة".

ووصل الزيدي، يوم الاثنين الماضي، إلى العاصمة الأميركية واشنطن على رأس وفد رفيع المستوى ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين والمستثمرين وأصحاب الشركات، في زيارة رسمية تستمر لسبعة أيام.

والتقى الزيدي، الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، فيما جرى بحث عدد من الملفات المشتركة بين البلدين.