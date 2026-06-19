الزيدي يعفي السوداني ويعين مستشاراً جديداً لشؤون المنافذ والكمارك

شفق نيوز- بغداد

أعفى رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، يوم الجمعة، سامي السوداني من منصبه مستشاراً لشؤون المنافذ الحدودية والكمارك.

وأخبر مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، أن "الزيدي أعفى سامي السوداني من منصبه، وعين حسن العكيلي بدلاً عنه بمنصب مستشار رئيس الوزراء لشؤون المنافذ الحدودية والكمارك".

وكان مصدر سياسي مطلع، أفاد أمس الخميس، بأن الزيدي أصدر توجيها جديداً يقضي بتكليف عادل الياسري برئاسة هيئة الاستثمار، خلفاً لحيدر مكية.

كما كلف رئيس الوزراء، قاسم العبودي بمهام مستشار الأمن الوطني العراقي، خلفا لقاسم الأعرجي، في حين كلف باسم البدري بمهام رئاسة جهاز الأمن الوطني، بدلا عن عبد الكريم البصري.

هذا وطالت التغييرات أيضا، محافظ البنك المركزي، حيث تمت إقالة علي العلاق، وتكليف نزار ناصر بدلا عنه، الذي كان يشتغل منصب المدير العام لمكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهابيين في البنك.