الزيدي يبعث برقية تضامن لرئيسة فنزويلا ويعلن استعداد العراق لإغاثة المتضررين

شفق نيوز - بغداد

بعث رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الجمعة، برقية تضامن ومواساة إلى رئيسة جمهورية فنزويلا، ديلسي رودريغيز، أعرب فيها عن تعازيه ومساندته للشعب الفنزويلي، إثر الزلزال الذي ضرب عدداً من المناطق في البلاد، وما خلّفه من أضرار مادية وبشرية كبيرة.

وأكد الزيدي في برقيته، تضامن العراق، حكومةً وشعباً، مع فنزويلا في هذه الظروف الإنسانية، معرباً عن الاستعداد لتقديم ما يمكن من أشكال المساعدة الإنسانية، والتعاون في جهود الإغاثة والدعم للمتضررين، معبراً عن تمنياته بالسلامة للشعب الفنزويلي، وتجاوز آثار هذه الكارثة.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعربت، أمس الخميس، عن "بالغ" تضامنها ومواساتها مع جمهورية فنزويلا البوليفارية، إثر الزلزالين اللذين ضربا البلاد، وأسفرا عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، فضلًا عن الأضرار المادية الجسيمة التي لحقت بالمناطق المتضررة.