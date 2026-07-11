الزيدي يعلن جهوزية الحكومة لدعم عودة المسيحيين ويشملهم بمشروع "مليون قطعة أرض سكنية"

شفق نيوز - بغداد

أعلن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم السبت، عن جهوزية الحكومة لتقديم التسهيلات اللازمة كافة التي تدعم عودة العوائل المسيحية إلى البلاد، مؤكداً شمولهم بمشروع المليون قطعة أرض سكنية.

جاء ذلك خلال استقباله في بغداد، بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، غبطة البطريرك مار بولس الثالث نونا، والوفد المرافق له، الذي ضم رئيس أساقفة أبرشية أربيل الكلدانية، المطران بشار متى وردة، وعدداً من رجال الدين المسيحيين.

وأكد الزيدي خلال اللقاء، أن قوة العراق تكمن في تنوعه القومي والديني والثقافي، وفي وحدة أبنائه وتكاملهم وتماسكهم الاجتماعي، مشدداً على أن المسيحيين يمثلون مكوّناً فاعلاً، وشريكاً أساسياً في بناء الدولة وصناعة تاريخ العراق ومستقبله.

وبيّن رئيس مجلس الوزراء أن عودة المسيحيين الذين اضطروا إلى مغادرة البلاد بسبب الظروف الصعبة التي مر بها العراق سابقاً، تمثل أولوية وطنية وحكومية، لافتاً إلى أن الحكومة ماضية في ترسيخ الاستقرار وكل ما يضمن الأمن والسلم الأهلي المستدام، وأنَّ التنوع في البلاد يعد مصدر قوة للمجتمع والدولة.

ودعا الزيدي رجال الأعمال والمستثمرين من المسيحيين العراقيين في الخارج إلى العودة والمساهمة في عملية الإعمار، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات التنموية، ولا سيما في قطاعي الصحة والتعليم، تعهداً بتوفير مختلف أشكال الدعم لإنجاح مشاريعهم وتعزيز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.

من جانبه، أعرب البطريرك مار بولس الثالث نونا عن تقديره البالغ للاهتمام والدعم الحكومي للعوائل ورجال الأعمال من المكوّن المسيحي، مؤكداً أن هذه الإجراءات والمواقف تشكل رسالة مهمة من شأنها تشجيع المغتربين في المهجر على العودة إلى وطنهم، وتعزيز ثقتهم بمستقبلهم في العراق. كما أبدى استعداد رجال الأعمال المسيحيين للإسهام بفاعلية في تنفيذ المشاريع الاستثمارية والمشاركة في عملية البناء والتنمية بما يخدم البلاد بجميع أبنائها.