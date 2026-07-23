الزيدي يصل إلى إيران في زيارة رسمية

شفق نيوز - طهران

وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية.

وجرت، مراسم الاستقبال الرسمي للزيدي في قصر سعد آباد بالعاصمة طهران، وكان في استقباله رئيس الجمهورية الإيرانية مسعود بزشكيان، حيث عزف ،خلال المراسم، النشيد الوطني لكلا البلدين، وتفتيش حرس الشرف.

وقبيل مغادرته بغداد، قال الزيدي في تدوينة على منصة "إكس"، إنه سيلتقي خلال زيارته كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون الثنائي، والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن العراق وإيران تجمعهما روابط تاريخية وحضارية وحدود جغرافية ومصالح مشتركة، ما يفرض مواصلة العمل بروح الحوار والتعاون والاحترام المتبادل، بما يعزز التنمية المستدامة لشعبي البلدين، ويدعم الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، قد أكد أمس الأربعاء خلال مؤتمر صحفي، أن زيارة الزيدي إلى طهران ستشهد بحث عدد من الملفات الثنائية، لا سيما التعاون في مجالي الطاقة والزراعة، إلى جانب مناقشة التطورات الأخير بالمنطقة.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع اختتام الزيدي وفده الرفيع زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية دامت خمسة أيام، ركزت على إطلاق شراكة اقتصادية شاملة لدعم الاقتصاد العراقي وتوسيع الفرص الاستثمارية، فضلاً عن فتح منافذ جديدة لتصدير النفط الخام ورفع قدرات الإنتاج والتصفية.

ومن المرتقب أن يجري رئيس الوزراء خلال الأيام المقبلة جولة إقليمية تشمل تركيا، السعودية، وسوريا، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية لا سيما ما يتعلق بملف الطاقة، في ظل تصاعد التوترات الأمنية واستمرار عرقلة سلاسل الإمداد في مضيق هرمز جراء الضربات العسكرية المتبادلة بين واشنطن وطهران.