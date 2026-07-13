الزيدي يصل إلى واشنطن

شفق نيوز- واشنطن

وصل رئيس الحكومة العراقية، علي الزيدي، يوم الاثنين، إلى العاصمة الأميركية واشنطن، في زيارة رسمية على رأس وفد يضم سياسيين ورجال أعمال.

وكان الزيدي، غادر فجر الاثنين، متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأميركية، في زيارة رسمية، وقبل مغادرته البلاد، أكد أنه يتوجهه إلى واشنطن على رأس وفد حكومي واقتصادي، بهدف ترجمة متانة العلاقات العراقية - الأميركية إلى شراكات اقتصادية واستثمارية في عدد من القطاعات الحيوية.

وقال الزيدي، في تغريدة له على موقع (أكس)، إن الوفد يسعى إلى توسيع التعاون مع الولايات المتحدة في مجالات الطاقة، والتكنولوجيا، والبنى التحتية، والاقتصاد الرقمي، وشراكات التمويل.

وأضاف أن هدف الزيارة يتمثل في استقطاب الاستثمارات، ونقل الخبرات، وتنويع الاقتصاد، وخلق فرص العمل، بما يعزز مسيرة التنمية، ويرسخ مكانة العراق شريكاً موثوقاً وعنصراً فاعلاً في استقرار المنطقة وازدهارها.

وحصلت وكالة شفق نيوز، على قائمة بأسماء الوفد الحكومي المرافق للزيدي، والذي يضم خمسة وزراء ونواباً ومستشارين.

وستستند الحوارات واللقاءات التي ستُجرى خلال زيارة الزيدي إلى واشنطن، إلىاتفاقية الإطار الاستراتيجيبين العراق والولايات المتحدة، وستركز على تعزيز التعاون في عدد من الملفات، أبرزهاالطاقة والاقتصاد والاستثمار والتنمية والتعليم.

كما ستتضمن لقاءات رئيس الوزراء العراقي، مع أعضاء في الكونغرس الأميركي، إلى جانب مشاركته بمؤتمر خليجي في العاصمة الأميركية لبحث تداعيات الحرب الإيرانية.