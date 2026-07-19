بعد ختام زيارته الأميركية.. الزيدي يصل قطر لتقديم واجب العزاء

شفق نيوز- الدوحة

وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي الزيدي، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، لتقديم واجب العزاء إلى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بوفاة والده الأمير الراحل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وكان الزيدي وأعضاء الوفد الرفيع المستوى المرافق له، قد اختتموا أمس السبت، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية دامت خمسة أيام؛ ركزت على إطلاق شراكة اقتصادية شاملة ومتنوعة لدعم الاقتصاد العراقي، وتوسيع الفرص الاستثمارية، وتنشيط سوق العمل المحلي، فضلاً عن تمكين العراق من فتح منافذ جديدة لتصدير النفط الخام ورفع قدرات الإنتاج والتصفية.

ومن المرتقب أن يجري رئيس الوزراء خلال الأيام المقبلة جولة إقليمية تشمل تركيا، السعودية، وسوريا، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية على الصعد كافة، ولا سيما في ما يتعلق بملف الطاقة، وذلك في ظل تصاعد حدة التوترات الأمنية بالمنطقة، واستمرار عرقلة سلاسل إمدادات الطاقة في مضيق هرمز جراء الضربات العسكرية المتبادلة بين أميركا وإيران.