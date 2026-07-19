الزيدي يصل بغداد بعد إنتهاء زيارته لأميركا

شفق نيوز- بغداد

وصل رئيس الحكومة علي الزيدي، يوم الأحد، إلى العاصمة بغداد، بعد اختتام زيارته إلى الولايات المتحدة.

وجاء ذلك بحسب بيان للمكتب الإعلامي للزيدي.

وصباح اليوم، وصل الزيدي إلى قطر، قادما من الولايات المتحدة في زيارة لتقديم العزاء بوفاة أمير قطر السابق، وخلالها جرى بحث التطورات السياسية في المنطقة.

وكان الزيدي وأعضاء الوفد الرفيع المستوى المرافق له، قد اختتموا أمس السبت، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية دامت خمسة أيام، ركزت على إطلاق شراكة اقتصادية شاملة ومتنوعة لدعم الاقتصاد العراقي، وتوسيع الفرص الاستثمارية، وتنشيط سوق العمل المحلي، فضلاً عن تمكين العراق من فتح منافذ جديدة لتصدير النفط الخام ورفع قدرات الإنتاج والتصفية.