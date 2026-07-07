الزيدي وبزشكيان يصلان النجف لاستقبال جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي

شفق نيوز- النجف

وصل رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي، والرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مساء اليوم الثلاثاء، إلى محافظة النجف للمشاركة في استقبال جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي.

جاء ذلك وفقاً لبيان مقتضب للمكتب الإعلامي للزيدي ورد لوكالة شفق نيوز، ومن المتوقع أن يصل جثمان المرشد الإيراني إلى مطار النجف الدولي الليلة.

كما أبلغ مصدر وكالة شفق نيوز، بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وصل إلى مطار النجف للمشاركة في استقبال الجثمان ومراسم التشييع.

وكانت وسائل إعلام إيرانية، تابعتها وكالة شفق نيوز، قد أفادت بأن جثمان خامنئي تم نقله إلى طائرة في مطار "الإمام الخميني" بالعاصمة طهران في طريقه إلى محافظة النجف العراقية.

ووفقاً لما أعلنته اللجنة العليا العراقية المشرفة على مراسم تشييع جثمان المرشد الإيراني علي خامنئي، فإن التشييع سينطلق في الساعة السادسة من صباح يوم غد الأربعاء في محافظة النجف، ومن ثم يتم التوجه إلى محافظة كربلاء قبل العودة إلى إيران لمواراته الثرى.