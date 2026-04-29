الزيدي يشكّل فريقين لكتابة البرنامج الحكومي واختيار الكابينة الوزارية

أعلن عضو الإطار التنسيقي، أبو ميثاق المساري، يوم الأربعاء، قيام رئيس الوزراء المكلف بتشكيل فريقين لكتابة البرنامج الحكومي واختيار الكابينة الوزارية، مؤكداً ان الزيدي أعلن عن الإجراء خلال زيارته أمين عام منظمة بدر هادي العامري.

وقال المساري لوكالة شفق نيوز، إن "تكليف الاطار التنسيقي للزيدي بتشكيل الحكومة هو تكليف جدي ورسمي، وان زياراته، اليوم، لزعماء وقادة الإطار التنسيقي تؤكد جديته في الإسراع بتشكيل الحكومة".

من جانبه، أفاد مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، بأن آلية توزيع الوزارات ستكون وفق سعر محدد من النقاط لا يقل عن عشرة مقاعد للوزارات الخدمية، وأكثر من 15 مقعداً نيابياً للوزارة السيادية.

وقال المصدر، أن الهيئات المستقلة سيحدد وزنها من النقاط بعد استكمال الكابينة الوزارية.

وكشف مصدر في الإطار التنسيقي، أن الزعامات السياسية والحزبية ستعقد مساء اليوم الأربعاء، أول اجتماع لها مع رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة علي الزيدي، لبحث مسار تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة.

وكان الإطار التنسيقي قد اتفق، مساء أمس الثلاثاء، على منح الزيدي حرية اختيار كابينته الوزارية، بعد يوم من إعلان ترشيحه لرئاسة مجلس الوزراء إثر انسحاب رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي من سباق المنصب.