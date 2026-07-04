الزيدي يشدد على عدم التهاون مع أي فاسد "مهما كان انتماؤه" ويشكر الصدر والقضاء والبرلمان

شفق نيوز - بغداد

شدد رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم السبت، على عدم "التهاون مع أي فاسد مهما كان انتماؤه"، والمضي في ملاحقة المتورطين بهذه الملفات واسترداد الأموال التي نهبوها.

وذكر المكتب الإعلامي للزيدي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه أجرى زيارة إلى وزارة الداخلية، وترأس اجتماعاً ضم وكلاء الوزارة وكبار الضباط، جرى خلاله استعراض الخطط الأمنية وجهود الوزارة في مختلف المفاصل الأمنية والخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن مناقشة أبرز التحديات وسبل معالجتها.

وثمّن الزيدي جهود وزارة الداخلية وضباطها ومنتسبيها في تعزيز الاستقرار والأمن المجتمعي، مؤكداً أن تماس الوزارة المباشر مع المواطنين يتطلب تقديم خدمات بمستوى عالٍ من الاحترام ووفق معايير حقوق الإنسان وبعيداً عن التحزب.

وفي ما يتعلق بملف مكافحة الفساد، أكد أن وزارة الداخلية تمثل "يد الحكومة" في هذا الملف، موجهاً هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والقوى الأمنية بمواصلة متابعة قضايا الفساد التي أصبحت، بحسب البيان، مطلباً شعبياً.

وأعرب الزيدي عن شكره للدعم الذي تحظى به الحملة الحكومية ضد الفساد من قبل زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للقضاء، إلى جانب القوى السياسية وشيوخ العشائر.

كما شهد الاجتماع استعراض آليات وضوابط ترقية الضباط وإحالتهم إلى التقاعد، والتصويت على ترقية عدد من الضباط من رتبة عميد إلى لواء ومن لواء إلى فريق.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن جميع الضباط سينالون استحقاقاتهم بالترقية، مشدداً على أنه "لن يُبخس حق أي ضابط أو منتسب في وزارة الداخلية".