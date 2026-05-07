الزيدي يسلم المنهاج الوزاري إلى مجلس النواب تمهيداً لمنح الثقة

شفق نيوز- بغداد

قدم رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، المنهاج الوزاري الخاص بالحكومة الجديدة إلى رئيس مجلس النواب هيبت حمد الحلبوسي، تمهيداً لتعميمه على أعضاء المجلس لدراسته، على أن تُقدم لاحقاً أسماء التشكيلة الحكومية.

ذكر ذلك بيان حكومي، ورد لوكالة شفق نيوز، مضيفاً أن اللقاء الذي جمع الجانبين شهد التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق المشترك لإكمال استحقاق منح الثقة للحكومة ومنهاجها الوزاري، باعتباره الأساس الذي تُبنى عليه مهام الحكومة وواجباتها وفق السياقات الدستورية والقانونية.

وأضاف البيان أن المنهاج سيُعمم على أعضاء مجلس النواب للاطلاع على تفاصيله ودراسته.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية العراقي نزار آميدي كلف يوم الإثنين 27 نيسان 2026، رجل الأعمال علي الزيدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وذلك بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي، خلفاً لمحمد شياع السوداني.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي، على "حكومة الزيدي" مطلع الأسبوع المقبل.