الزيدي يستعد لزيارة واشنطن بملفات متعددة أبرزها جذب الشركات العملاقة للعراق

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر حكومي، يوم الأربعاء، بأن زيارة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، المرتقبة إلى واشنطن ستتضمن عدة محاور منها فتح شراكات مع شركات أميركية عملاقة، ورفع معدل التصدير النفطي للولايات المتحدة لنحو نصف مليون برميل يومياً.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الزيدي سيحمل معه ملفات مهمة تعالج مشاكل مستعصية في البلاد سيناقشها مع الإدارة الأميركية ومن بينها تصدير 500 ألف برميل يومياً إلى أميركا مقابل الدخول بشراكات مهمة مع شركات عملاقة لحل مشاكل معقدة في العراق ومن بينها الطاقة الكهربائية، إلى جانب قطاعات الصناعة والزراعة وغيرها".

ولفت إلى أن "هذه الشراكات تتم وفق سقف زمني ومالي معلوم وضوابط ملزمة للجانبين، حيث سيتم توظيف عائدات النفط المشار إليها في تمويل المشاريع للنهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي وحتى السياحي".

وأوضح أن "تلك الشراكات الاقتصادية ستنعكس إيجاباً على التوجه السياسي والاقتصادي للحكومة، من خلال تحقيق مصالح مستدامة تلبي حاجة البلاد وتعزز تنفيذ البرنامج الحكومي الذي وعد به الزيدي والذي يتركز على تقديم المصالح العامة على الخاصة".

وأشار المصدر إلى أن "الإجراءات التي ستعتمدها الحكومة لتحقيق ثورة استثمارية إعمارية وخدمية ستكون بموافقة جميع الشركاء في العملية السياسية دونما تمييز".

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، قد أعلن يوم السبت الماضي، عن زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة برفقة رجال أعمال لتوسعة فرص الاستثمار المتبادل والمشترك، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن صندوق التنمية هو للقطاع الخاص، وسيستوعب مساهمة من البنك المركزي بقيمة 10 مليارات دولار.

وأكد الزيدي أن الحكومة تعوّل على التعاون مع القطاع الخاص لإنجاح مساعيها الاصلاحية في الاقتصاد والتنمية، وأنها ستنتهج سياسة الباب المفتوح إزاء ما يتقدم به رجال الأعمال من مقترحات وطلبات ومشاكل تستدعي التدخل والحل.

وأضاف الزيدي: "لدينا زيارة رسمية قادمة إلى الولايات المتحدة، وسنصطحب معناً عدداً من رجال الأعمال لتوسعة فرص الاستثمار المتبادل والمشترك".