الزيدي يستذكر "أنفال البارزانيين" ويشيد بالنظام الديمقراطي الاتحادي بالعراق

شفق نيوز - بغداد

أصدر رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، اليوم الجمعة، بياناً استذكر فيه ذكرى "أنفال البارزانيين" في إقليم كوردستان، فيما أشاد بالنظام الديمقراطي الاتحادي في العراق.

وقال الزيدي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "تمرّ على ذاكرة شعبنا العراقي عامة، وشعبنا الكوردي خاصة، الذكرى الـ 43 لجريمة النظام البعثي ضد الحركة الوطنية الكوردية بالإبادة الجماعية بحق البارزانيين، ضمن سلسلة القمع ومحاولات سحق الهويّة، ونشر المقابر الجماعية وبثّ الرّعب، التي فشلت بالنهاية في كسر إرادة شعبنا العراقي الرافضة للطغيان والدكتاتورية".

وأضاف: "نعزي شعبنا الكوردي، وقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وفي مقدمتهم مسعود بارزاني بهذه المناسبة المؤلمة، فإننا نعبر عن اعتزازنا بتلك التضحيات العظيمة التي أسهمت، مع تضحيات العراقيين من جميع المكونات، في بزوغ شمس الحرية وتأسيس نظامنا الديمقراطي الاتحادي الذي ينعم فيه الجميع بالحقوق الدستورية والكرامة والاحترام".

وختم الزيدي بيانه بالقول: "نؤكد على استمرار العمل الوطني المخلص لمواجهة كل التحديات، من أجل عراقٍ قويٍ حرٍ كامل السيادة".

يُذكر أنه في 31 تموز/يوليو 1983، اعتقل النظام السابق نحو 8 آلاف مواطن من منطقة بارزان في الإقليم، ونقلهم إلى مناطق صحراوية جنوبي العراق حيث جرت تصفيتهم ودفنهم في مقابر جماعية.

وفي 3 أيار/مايو 2011، أصدرت محكمة الجنايات العليا العراقية قراراً يُعدّ عمليات أنفال البارزانيين "جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية".

وتلت تلك الأحداث حملات العنف والأنفال الشاملة عام 1988 التي قادها علي حسن المجيد، والتي طالت عدة مناطق في الإقليم، وكان من بينها هجوم حلبجة بالسلاح الكيمياوي في 16 آذار/مارس 1988.

وبعد عام 2003 جرى اعتقال أركان النظام السابق وأدين عدد منهم، وصدرت أحكام بالإعدام بحق المتورطين وفي مقدمتهم علي حسن المجيد.