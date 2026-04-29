الزيدي يستدعي 7 ضباط من مسقط رأسه للعمل في مكتبه ببغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي المنحدر من قضاء الشطرة في محافظة ذي قار جنوبي العراق، استدعى سبعة ضباط من مسقط رأسه للعمل في مكتبه بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مكتب رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي استدعى سبعة ضباط من شرطة محافظة ذي قار من ضمنهم العميد زياد الزيدي مدير شؤون العشائر في ذي قار للالتحاق فوراً لمكتب رئيس الوزراء".

وكانت قوى الإطار التنسيقي الشيعية الحاكمة في العراق قد أعلنت، الاثنين الماضي، ترشيح علي الزيدي لرئاسة مجلس الوزراء، عقب تنازل السوداني والمالكي عن خوض السباق على المنصب، في خطوة فتحت الباب أمام تسوية جديدة داخل البيت الشيعي بعد أسابيع من الانسداد السياسي بشأن شكل الحكومة المقبلة وتوزيع مواقعها السيادية والخدمية.