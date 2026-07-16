الزيدي يدعو "شيفرون" الأميركية لـ"توسعة وتسريع" عملها في العراق

شفق نيوز- واشنطن

دعا رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم الخميس، شركة شيفرون كوربوريشن الأميركية، الى توسعة وتسريع عملها في العراق، من أجل الوصول إلى هدف استراتيجي تتبناه الحكومة يتمثل في رفع إنتاج النفط الخام، وتوسعة قدرات العراق في مجال تصفية وتكرير المنتجات، وتمكين القطاع النفطي من تعدد منافذ التصدير.

جاء ذلك، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز، خلال جلسة مباحثات عقدها الزيدي في مقر الشركة مع رئيسها مارك نيلسون، ومجلس إدارتها، بحضور وزيري النفط الكهرباء العراقيين، ورئيس هيئة المستشارين، وعدد من المستشارين والسفير العراقي في واشنطن.

وأكد الزيدي، استعداد الحكومة تهيئة الأرض اللازمة والموافقات والتسهيلات الضرورية لإنشاء مجمعات لتكرير النفط، وباقي البنى التحتية للصناعات الكيمياوية، ورفع مستويات إنتاج الغاز، ونقل التكنولوجيا المتقدمة الى العراق في هذه المجالات من أجل اختصار الوقت.

وجدد الزيدي، عزم الحكومة على تعزيز البيئة الاستثمارية المثلى لعمل الشركات الدولية في العراق واسهامها في خلق فرص العمل، بما يعزز قوة الاقتصاد العراقي ويرفع مستوى معالجات التحديات.

من جانبه، أشار نيلسون، إلى رغبة شركة شيفرون بالاستثمار في الحقول الجنوبية العراقية، ومشاريع مد الأنابيب الناقلة إلى الموانئ الإقليمية، ومنشآت التخزين فيها، وتكثيف العمل لاختصار المدد الزمنية للتنفيذ.

ووصل الزيدي، يوم الاثنين، إلى العاصمة الأميركية واشنطن على رأس وفد رفيع المستوى ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين والمستثمرين وأصحاب الشركات، في زيارة رسمية تستمر لسبعة أيام.

ومساء أمس الثلاثاء، كشف مصدر مطلع أن العراق سيوقع أكثر من 18 اتفاقية مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات، بما فيها السياسة والاقتصاد والصناعة والطاقة والنفط والتعليم والصحة والاستثمار والتسليح، وأن هذه الاتفاقيات ستعزز الشراكة بين العراق والولايات المتحدة".