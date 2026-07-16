الزيدي يدعو شركة كي بي آر الأميركية لاستثمار "طويل الأمد" في النفط والتكنولوجيا

شفق نيوز- واشنطن

دعا رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم الخميس، شركة كي بي آر الأميركية، إلى الشراكة والاستثمار طويل الأمد في البنى التحتية النفطية والتكنولوجيا.

وجاء ذلك بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز، في جلسة مباحثات عقدها الزيدي، اليوم في مدينة هيوستن الأميركية، في مقر شركة كي بي آر/ KBR متعددة النشاطات في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، بحضور وزيري النفط والكهرباء، ورئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المستشارين، والسفير العراقي في واشنطن.

وأوضح الزيدي خلال الجلسة، الأولويات التي تتبناها الحكومة ورؤيتها للتنمية والإصلاح الاقتصادي، عبر استهداف رفع مستوى الإنتاج النفطي، وتعزيز قدرات العراق في مجال التصدير عبر منافذ متعددة، وتوسعة طاقة التكرير، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية والكيمياوية المتنوعة والغاز.

وبين أن البيئة الاستثمارية في العراق أصبحت بمستوى يؤهلها لاستقبال الإسهامات والحلول التكنولوجية، وشراكات التمويل من الشركات الأميركية في مختلف القطاعات.

واستعرض الزيدي عدداً مهماً من الفرص المتميزة المتاحة للاستثمار في مجالات الطاقة، والتعدين، واستغلال المزيد من ميادين الثروة الطبيعية، إضافة إلى سعة مجال الخدمات واستيعابها متطلبات شعبنا وما نواجهه من تحديات.

وشدد الزيدي، على أن الحكومة ماضية في تعزيز الاستقرار، وإنهاء أي وجود للسلاح خارج سلطة الدولة بحلول نهاية أيلول/سبتمبر القادم، فضلاً عن استعداد الحكومة لتخصيص أراضً للمنشآت الصناعية والبتروكيمياوية الاستثمارية على مسار الأنابيب الاستراتيجية لنقل النفط، بالتوازي مع مسار طريق التنمية، من أجل اختصار الوقت وتسهيل العمل والإنتاج، واستكمال شبكات الأنابيب الناقلة، وتطوير الطاقات البشرية واستقطاب وتطوير الخبرات الوطنية.