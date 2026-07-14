الزيدي يدعو رجال أعمال عراقيين في أميركا للاستثمار والعودة إلى إعمار سهل نينوى

شفق نيوز- واشنطن

دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، رجال الأعمال العراقيين في الولايات المتحدة، ولا سيما أبناء الجالية المسيحية، إلى الاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والصناعات النفطية، والمشاركة في إعمار مناطق سهل نينوى.

وجاءت دعوة الزيدي خلال استقباله، في مقر إقامته بالعاصمة الأميركية واشنطن، مساء الاثنين، عدداً من ممثلي الجالية العراقية المسيحية ورجال الأعمال العراقيين المقيمين في ولاية ميشيغان.

وبحث اللقاء بحسب بيان لمكتب الزيدي أوضاع الجالية العراقية في الولايات المتحدة، وآفاق توسيع مشاركتها في جهود التنمية والاستثمار داخل العراق، فضلاً عن الفرص المتاحة أمام العراقيين في المهجر للإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني.

وأكد الزيدي أن الحكومة تنظر إلى التنوع الثقافي والديني للمجتمع العراقي بوصفه ثروة بشرية، سواء داخل البلاد أو في المهجر، داعياً رجال الأعمال العراقيين عموماً والمسيحيين منهم خصوصاً إلى الاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والصناعات والمنتجات النفطية.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على خطط لزيادة الإنتاج النفطي بصورة ملحوظة خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب توسيع فرص الاستثمار والشراكة مع الشركات الأجنبية.

ورحب رئيس مجلس الوزراء بعودة الأسر العراقية المسيحية إلى البلاد، والمشاركة في إعادة إعمار مناطق سهل نينوى، مؤكداً التزام الحكومة بحماية الوجود التاريخي للمكونات العراقية وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة والاقتصادية.

كما بحث اللقاء فرص افتتاح فروع لمصارف أميركية في العراق، بما يسهم في تسهيل التبادل التجاري والاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بغداد وواشنطن.

من جانبهم، أعرب ممثلو الجالية ورجال الأعمال عن استعدادهم لدخول السوق العراقية، وإقامة شراكات بين الشركات الأميركية والقطاعين العام والخاص في العراق، بما يدعم تنويع الاقتصاد وتوسيع التعاون في مختلف المجالات.