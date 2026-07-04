الزيدي يدعو العراقيين للإبلاغ عن الفساد: مقابل نسبة مالية مجزية

شفق نيوز- بغداد

دعا رئيس الحكومة علي الزيدي، يوم السبت، العراقيين إلى الإبلاغ عن الفساد، ووجه بصرف نسب مالية مجزية للمخبرين.

وقال مكتب رئيس الحكومة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: يهيب رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بالمواطنين كافة، الإخبار عن الأصول والأموال العامة المتحصلة من جرائم فساد، للإسهام في كشفها واستردادها وإعادتها إلى الدولة، وذلك انطلاقاً من المسؤولية الشرعية والأخلاقية والوطنية، وحرصاً من سيادته على المال العام وحمايته، التزاماً بما جاء في البرنامج الوزاري.

وأضاف: وقد وجّه الزيدي بمنح نسبة مالية مجزية للمخبرين وفقاً للقانون، تثميناً لدورهم الوطني، ودعماً لجهود مكافحة الفساد وحماية الأموال العامة، وسيتم الإعلان لاحقاً عن الرابط الخاص للتواصل من خلاله لهذا الأمر.