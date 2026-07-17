الزيدي يدعو الشركات الأميركية للإسهام بإنشاء مدينة الطاقة في شبه جزيرة الفاو

شفق نيوز- واشنطن

دعا رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مساء اليوم الجمعة، الشركات الأميركية إلى الإسهام في إنشاء مدينة الطاقة على الواجهة البحرية في شبه جزيرة الفاو، وعلى امتداد طريق التنمية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن الزيدي استقبل في مقرّ إقامته بالعاصمة واشنطن، وزير الطاقة الأميركي كريستوفر رايت، وشهد اللقاء البحث في سبل التعاون المشترك بمجالات الطاقة، وخطط الحكومة لتعزيز قدرات العراق في إنتاج النفط الخام، وتكرير وتصفية المنتجات النفطية، والتعاون مع الشركات الأميركية في هذه الميادين الاقتصادية الأساسية".

وأكد الزيدي أن الحكومة اعتمدت برنامجاً طموحاً في تعزيز الاقتصاد العراقي، من خلال الشراكات طويلة الأمد مع الاقتصادات الكبرى في العالم، وعلى وجه الخصوص مع الولايات المتحدة، مؤكداً الحاجة إلى التكنولوجيا والتطوير المتسارع، لاختصار الوقت في تحقيق هذه الأهداف.

وجدد التأكيد على دعوة الشركات الأميركية للإسهام في تنمية قطاع الطاقة العراقي، والاستثمار في مجالات التعدين.

من جانبه، أكد رايت دعم حكومته لخطوات العراق التنموية، ودعوات الشركات الأميركية، التي أبدت تحمّسها للعمل في العراق، كما أكد دعم خطوات مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة، فضلاً عن خطط توسعة الاستثمار في قطاعات الغاز المصاحب، وإنهاء عمليات حرقه.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، عقب توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركات أميركية خلال قمة الاستثمار المنعقدة في واشنطن، عن توجه العراق لتبني سياسة "الباب المفتوح".

ووقع وزير النفط العراقي باسم العبادي، قبل قليل، اتفاقية مع سوريا لمد أنابيب نفط وأخرى مع شركات أميركية، بحسب ما أبلغ به مراسل وكالة شفق نيوز في العاصمة الأميركية واشنطن مصطفى هاشم.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف آدم كورتيزي، الرئيس التنفيذي لشركتي "صن أفريكا" (Sun Africa) و"يو جي تي رينيوابلز" (UGTR) الأميركيتين للطاقة المتجددة، لوكالة شفق نيوز، عن بدء الخطوات التنفيذية لتطوير مشروع استراتيجي للطاقة الشمسية في العراق بالتعاون مع مجموعة "كار" العراقية، مؤكداً فتح مكتب في بغداد لإدارة المشروع المخطط له.

يأتي ذلك ضمن جدول أعمال الزيارة الرسمية التي بدأها، الاثنين الماضي، رئيس الوزراء علي الزيدي والوفد المرافق له والذي ضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين والمستثمرين وأصحاب الشركات ورؤوس الأموال العراقيين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أعلن الثلاثاء الماضي، خلال اجتماعه بالزيدي في البيت الأبيض، أن الأسبوع الجاري سيشهد الكشف عن شراكة نفطية كبيرة مع العراق بالإضافة إلى صفقات تجارية واسعة في مختلف القطاعات.