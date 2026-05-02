الزيدي يختتم زيارة أربيل ويتجه إلى السليمانية

شفق نيوز- اربيل/ السليمانية

وصل رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي، مساء السبت، إلى مدينة السليمانية، ضمن زيارته إلى إقليم كوردستان، بعد مباحثات أجراها في أربيل مع قادة الإقليم بشأن تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

والتقى الزيدي فور وصوله الى السليمانية، برئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، وقوباد طالباني، إلى جانب عدد من مسؤولي الحزب، ضمن مباحثات تتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال مكتب الزيدي في بيان، إن الأخير التقى، رئيس حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، وبحث معه مستجدات الاوضاع في البلاد، ومساعي تشكيل الحكومة الجديدة، حيث جرى التأكيد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد القائم على رؤية مشتركة لمواجهة التحديات، وترسيخ الاستقرار، وبما يلبي متطلبات ومصالح جميع ابناء الشعب العراقي.

وكان الزيدي قد وصل صباح اليوم إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يرافقه وفد من الإطار التنسيقي، وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.

واستقبل الزيدي في مطار أربيل الدولي رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، إلى جانب مسؤولين حكوميين وقياديين في الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وشهدت الزيارة لقاءات مع رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، إضافة إلى رئيس حكومة الإقليم، لبحث البرنامج الحكومي والكابينة الوزارية.