الزيدي يخاطب الشرع برسالة: دعوة لتوسيع التعاون بين بغداد ودمشق

شفق نيوز- بغداد

أرسل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، رسالة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد فيها على أهمية تعزيز العلاقات والتنسيق في المجالات الاقتصادية والأمنية، بين العراق وسوريا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الزيدي، بعث اليوم، رسالة إلى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، نقلها رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد رشيد الشاطري".

وأضاف البيان، أن "رسالة الزيدي تضمنت التأكيد على سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يرفع من مستوى التنسيق الثنائي لمواجهة الأزمات والتحديات التي تشهدها المنطقة في المجالات الأمنية والاقتصادية، وفي إطار المصالح المشتركة".

من جانبه، قدم الشرع، بحسب البيان، شكره للزيدي وللحكومة العراقية، فيما أشار إلى التزام بلاده بالتعاون مع العراق لمواجهة التحديات المشتركة التي فرضتها الأحداث الأخيرة في المنطقة، وأهمية تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، خصوصاً في المجالين الأمني والاقتصادي.