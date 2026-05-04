الزيدي يبلغ الإطار التنسيقي بموعد عرض كابينته الوزارية للتصويت

شفق نيوز– بغداد

كشف النائب عن كتلة الخدمات النيابية، محمد الشمري، يوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة تتعلق بموعد تقديم الكابينة الوزارية للحكومة الجديدة وآلية حسمها داخل مجلس النواب.

وقال الشمري، لوكالة شفق نيوز، إن رئيس الوزراء المكلّف علي الزيدي، يمتلك الوقت الكافي دستورياً لحسم تشكيلته الحكومية وتقديمها إلى مجلس النواب ضمن المدة المحددة.

وأضاف أن "الزيدي أبلغ قادة الإطار التنسيقي بنيّته تقديم الكابينة الوزارية في 9 من الشهر الحالي"، مشيراً إلى أن "مجلس النواب سيعقد جلسة خلال الأسبوع المقبل للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة".

وأشار الشمري، إلى أن "الحسم النهائي للحقائب الوزارية لم يكتمل حتى الآن"، لافتاً إلى "وجود مساعٍ سياسية مكثفة لإنجاز جميع الوزارات بالتزامن مع جلسة منح الثقة".

ووفقاً للنائب، فإن عدد الوزارات في الحكومة المقبلة سيبلغ 22 حقيبة، موزعة بواقع 12 وزارة لقوى الإطار التنسيقي، و6 وزارات للكتل السنية، و4 وزارات للأحزاب الكوردية.

يشار إلى أن مصدرا سياسيا، كشفت قبل أيام لوكالة شفق نيوز، أن وزارة التعليم العالي ستكون من حصة حزب تقدم (التي تحصلت على منصب رئاسة البرلمان) بزعامة محمد الحلبوسي، الحاصل على 27 مقعداً كحزب رئيسي، فيما سيحصل تحالف العزم بزعامة مثنى السامرائي، الحاصل على 15 مقعداً، على وزارة الدفاع.

كما بينت مصادر، أن الزيدي سيلتقي القادة السنة من بينهم الحلبوسي، لأن الأخير رفع سقف مطالب حزبه في الكابينة الحكومية، الأمر الذي أثار جدلاً داخل كواليس القوى السياسية، خصوصاً مع دخول ملف الوزارات السنية مرحلة التفاوض المباشر.

وكانت قوى الإطار التنسيقي الشيعية الحاكمة في العراق قد أعلنت، الأسبوع الماضي، ترشيح علي الزيدي لرئاسة مجلس الوزراء، عقب تنازل السوداني والمالكي عن خوض السباق على المنصب، في خطوة فتحت الباب أمام تسوية جديدة داخل البيت الشيعي بعد أسابيع من الانسداد السياسي بشأن شكل الحكومة المقبلة وتوزيع مواقعها السيادية والخدمية.