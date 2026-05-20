الزيدي يبحث مع سفيري تركيا وبريطانيا تعزيز التعاون واستقرار المنطقة

شفق نيوز- بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، خلال لقائه بسفيري تركيا أنيل بورا إينان، وبريطانيا عرفان صديق، كل على حدة، يوم الأربعاء، تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة، ودعم استقرار المنطقة لتخفيف حدة التوتر فيها.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الزيدي استقبل سفير الجمهورية التركية لدى العراق أنيل بورا إينان.

وشهد اللقاء، بحسب البيان، بحث مسار تعزيز العلاقات الثنائية، والتأكيد على التعاون المتبادل والارتقاء به في مختلف المجالات، ولا سيما في ملف تصدير النفط، وتطوير إدارة المياه، ومشروع طريق التنمية الاستراتيجي، فضلاً عن التنسيق الأمني، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما استعرض اللقاء الجهود الرامية لخفض التصعيد في المنطقة، والتأكيد على أهمية دعم خيار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، واعتماد الحلول الدبلوماسية والحوار، لضمان استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وفي اللقاء الثاني، ذكر مكتب الزيدي في بيان آخر أن الأخير استقبل سفير بريطانيا لدى العراق عرفان صديق، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على أهمية توطيد التعاون وتعزيز الشراكات، بما يفتح آفاقاً جديدة للتكامل، ويخدم المصالح المشتركة.

وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في المنطقة، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف حدة التوتر فيها، واعتماد لغة الحوار كخيار أساسي لتجنيب المنطقة مخاطر الحرب وتداعياتها، وبما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي.