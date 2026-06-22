الزيدي يبحث مع أردوغان ملفات المياه وتصدير النفط وطريق التنمية

شفق نيوز- بغداد

أجرى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين، مباحثات هاتفية مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، تركزت على ملفات المياه وتصدير النفط، غلى جانب طريق التنمية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاتصال بين الزيدي وأردوغان تناول عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف تصدير النفط عبر خط أنابيب كركوك - جيهان، والعمل المشترك من أجل تطوير آليات تصدير النفط العراقي إلى الأسواق الأوروبية".

وأضاف: كما بحث الجانبان ملف المياه، وأكدا أهمية استمرار الحوار والتنسيق للوصول إلى تفاهمات واتفاقات مشتركة تحقق مصالح البلدين، إلى جانب بحث توقيع اتفاقات ومذكرات تعاون في مجالات الغاز والزراعة، بما يعزز الشراكة الاقتصادية والتنموية بين العراق وتركيا".

وجرى، خلال الاتصال، التأكيد المشترك على أهمية مشروع طريق التنمية الحيوي، ودوره الاستراتيجي في تعزيز الترابط الاقتصادي والتجاري بين البلدين والمنطقة، مع التأكيد على المضي بتنفيذه، لما يمثله من أهمية كبيرة للعراق وتركيا، كما ورد في البيان.

وجدد أردوغان دعوته للزيدي إلى زيارة أنقرة، التي من المؤمل أن تكون نهاية شهر تموز المقبل، بهدف بحث الملفات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، لاسيما في ما يتعلق بالشروع في تنفيذ طريق التنمية، كما وجه رئيس مجلس الوزراء دعوة إلى الشركات التركية للاستثمار في العراق، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، مؤكداً أهمية دور القطاع الخاص في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.