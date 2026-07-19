الزيدي وأمير قطر يؤكدان ضرورة التزام جميع الأطراف بحرية الملاحة في هرمز

شفق نيوز- الدوحة

شدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، يوم الأحد، على ضرورة التزام الولايات المتحدة وإيران بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ضمن مذكرة التفاهم بين البلدين، بما يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ويعزز الاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية عقدها الجانبان، في "قصر لوسيل" بالعاصمة القطرية الدوحة، تناولت العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث أبرز القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما الأوضاع في المنطقة.

ووفق بيان قطري، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، رحب أمير قطر برئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.

فيما قدم الزيدي تعازيه إلى أمير قطر بوفاة الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني، وفيما أعرب عن شكره على حفاوة الاستقبال، أكد حرص العراق على توسيع آفاق التعاون الثنائي.

وحضر المباحثات، من الجانب القطري، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ورئيس الديوان الأميري عبدالله بن محمد الخليفي، ووزير الدولة بوزارة الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي، فيما حضرها من الجانب العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين وعدد من كبار المسؤولين.