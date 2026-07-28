الزيدي وأردوغان يتفقان على الشروع بتنفيذ "طريق التنمية" وتنظيم اجتماعات "لجنة المياه"

شفق نيوز- أنقرة

اتفق رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الثلاثاء، على البدء بتنفيذ مشروع "طريق التنمية الإستراتيجي"، ومواصلة اجتماعات اللجنة الدائمة المشتركة بين البلدين المعنية بملف المياه بشكل منتظم.

وذكر المكتب الإعلامي للزيدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مباحثات مشتركة موسعة جرت بين الجانبين في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، شملت الشروع بتنفيذ مشروع "طريق التنمية الإستراتيجي"، فضلاً عن ملفات ذات صلة بقطاعات النفط والمياه والطاقة والأمن والتجارة والنقل والتربية، وتعزيز التعاون وتنمية المشاريع بين البلدين، فضلاً عن الاتفاق على انتظام اجتماعات اللجنة الدائمة المعنية بملف المياه.

وعبر الزيدي، بحسب البيان، عن شكره وتقديره لأردوغان والجمهورية التركية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مبيناً أن العراق وتركيا يتشاركان في الجغرافية والحضارة، وأن الحكومة العراقية تسعى الى إقامة شراكة اقتصادية فاعلة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المضي قدماً في تنفيذ طريق التنمية الإستراتيجي، الذي سيكون مساراً اقتصادياً مهماً لكلا البلدين، مجدداً رغبة الحكومة بمشاركة الشركات التركية في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في العراق.

من جانبه، جدد الرئيس التركي ترحيبه بالزيدي والوفد المرافق له، وأكد على تنامي الإرادة المشتركة للتعاون في جميع المجالات، وبذل المزيد من الجهود لتنمية العلاقات الثنائية، مشدداً على استعداد تركيا لدعم العراق في مجال الطيران المدني، وتنفيذ مشروع طريق التنمية، وكذلك استعداد الشركات التركية للعمل والاستثمار في مختلف القطاعات التنموية بالعراق.

وصل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، إلى أنقرة في زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية على رأس وفد حكومي رفيع.