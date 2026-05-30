الزيدي ووفد الصدر يبحثان انضمام سرايا السلام للقوات الأمنية

استقبل رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، يوم السبت، وفداً ممثلاً عن زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة والسكرتير الشخصي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن اللقاء بحث وضع الآلية الخاصة لتنفيذ مبادرة الصدر بانضمام سرايا السلام إلى القوات الأمنية العراقية، وتسليم السلاح الى الدولة، وتم تشكيل اللجنة بهذا الخصوص.

وجدد الزيدي، بحسب البيان، تثمين هذا الموقف الوطني الذي اتخذه السيد مقتدى الصدر.

هذا وأعلنت اللجنة المكلفة من قبل زعيم التيار الوطني مقتدىٰ الصدر، حول انفكاك سرايا السلام، يوم أمس الجمعة، عقد اجتماعها الأول لفك ارتباط السرايا بشكل رسمي.

ووفقاً للمكتب الإعلامي فإنه تطبيقاً لما جاء في بيان الصدر، والذي أمر فيه بإكمال إجراءات انفكاك الجانب العسكري لسرايا السلام عن التيار الشيعي الوطني وبمدة أقصاها أسبوع واحد، باشرت اللجنة المكلفة يوم أمس الجمعة، وذلك لغرض متابعة إكمال إجراءات انفكاك الجانب العسكري لسرايا السلام عن التيار الشيعي الوطني.

وكان زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، انفكاك "سرايا السلام" عن التيار والتحاق عناصرها بالدولة، فيما دعا "فصائل الحشد" للانفصال عن الأوامر "الحزبية والطائفية".

وقال الصدر في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "القرار جاء انطلاقاً من المصلحة العامة للوطن، وتماشياً للمخاطر المحدقة بالوطن".

وأضاف، أن الجهات المدنية الملحقة بـ "السرايا" ستنتقل إلى البنيان المرصوص وبلا أي مقرات أو سلاح أو زي أو عنوان أو أي شيء آخر.

في حين أكد مصدر حكومي، يوم الخميس الماضي، أن خطوة زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، جاءت استجابة سريعة لرسائل مباشرة بعث بها رئيس الوزراء علي الزيدي إلى القوى السياسية التي تمتلك أجنحة مسلحة، تحث على "تفكيكها وإلحاق عناصرها بالمؤسسات الرسمية".