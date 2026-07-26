الزيدي وسلام يترأسان مباحثات عراقية - لبنانية لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك

شفق نيوز- بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ونظيره اللبناني نواف سلام، اليوم الأحد، المباحثات العراقية - اللبنانية التي انطلقت في العاصمة بغداد، بحضور عدد من الوزراء من الجانبين.

وشهدت المباحثات بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، إلى جانب مناقشة آفاق تطوير الشراكة بين البلدين بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين العراقي واللبناني، بحسب بيان صدر عن مكتب الزيدي.

ونقل البيان، عن الزيدي تأكيده عمق العلاقات بين العراق ولبنان، وحرص بغداد على تطويرها، مشدداً على أهمية الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة في مختلف القطاعات التنموية.

كما شدد على أهمية التنسيق المشترك بين البلدين لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، ودعم العمل الثنائي بما يعزز الاستقرار الإقليمي، ويسهم في خفض التوترات ووقف الصراعات.

ووصل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة بغداد على رأس وفدٍ وزاريّ يضمّ وزير المالية ياسين جابر، ووزير الطاقة والمياه جو صدّي، ووزير الاتصالات شارل الحاج.