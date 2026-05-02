الزيدي ومسرور بارزاني يؤكدان أهمية توحيد الجهود في تعزيز الاستقرار بالعراق

أكد رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، على ضرورة توحيد الجهود والرؤى للمضي في تعزيز الاستقرار في أرجاء العراق كافة.

جاء ذلك خلال لقاء الزيدي مسرور بارزاني خلال زيارته الى مدينة أربيل التي وصلها صباح اليوم، برفقة وفد من قادة الإطار التنسيقي، وفقا لبيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء.

جاء في البيان، أنه جرى خلال اللقاء بحث ملف تشكيل الحكومة الجديدة، واستعراض مسار الحوارات الجارية بين مختلف القوى السياسية، بهدف تشكيل حكومة وطنية تحقق تطلعات ابناء الشعب العراقي كافة، كما تناول اللقاء العلاقات بين بغداد وأربيل.