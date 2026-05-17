الزيدي والسيسي يتفقان على تبادل الزيارات وتعزيز التعاون

اتفق رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الأحد، على تبادل الزيارات وتعزيز التعاون الثنائي بين العراق ومصر في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الزيدي من السيسي، هنأه فيه بمناسبة نيل حكومته ثقة مجلس النواب، وفق بيان حكومي عراقي ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحث الجانبان خلال الاتصال سبل تطوير العلاقات الثنائية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الطرفان أهمية توسيع آفاق التعاون البناء بما يعزز العلاقات بين بغداد والقاهرة ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.